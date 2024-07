Approfondir les réformes en Corée

A la fin de 1997, la Corée a été frappée par une grave crise économique et financière qui a notamment entraîné une forte hausse du chômage. Ni les institutions du marché du travail ni les institutions sociales n’avaient anticipé la crise, de sorte que de nombreux travailleurs ainsi que leurs familles ont été durement touchés.

L’économie s’est maintenant redressée. Cet ouvrage montre que la politique du marché du travail et la politique sociale du gouvernement ont aidé à minimiser le coût de la crise et permis de la surmonter ; il en va de même des mesures destinées à renforcer les droits fondamentaux des travailleurs. Cependant, ce livre souligne également la nécessité de mettre en œuvre d'autres réformes afin que la croissance économique soit saine et durable sur le plan social : il s'agit plus que jamais de poursuivre l'élan des réformes.