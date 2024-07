Application des Principes de BPL aux études in vitro

L’objet du présent document est de favoriser une application et une interprétation correctes des principes de BPL dans l’organisation et la conduite des études in vitro, et de formuler des orientations sur la bonne application de ces principes aux études in vitro, à l’intention des installations d’essai (direction, assurance qualité, directeur de l’étude et personnel) et des autorités nationales chargées du contrôle de leur application. Le présent document vise à apporter ces indications supplémentaires sur l’interprétation des principes et des orientations sur leur application aux études in vitro conduites à des fins réglementaires. Son plan respecte l’ordre dans lequel sont présentés les principes de BPL, de manière à faciliter sa consultation.