Aide publique au développement et financements privés

Comment les pays en développement peuvent-ils instaurer un climat propre à stimuler les apports de capitaux et d’investissements privés ? Quel rôle les donneurs, bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé et les ONG peuvent-ils jouer pour aider à mobiliser des financements et des investissements privés au profit des pays en développement ? Telles sont quelques-unes des principales questions qui ont été débattues au Forum des partenaires au développement organisé par le Comité d'aide au développement (CAD) en février 2002 afin de préparer la Conférence internationale sur le financement du développement prévue en mars suivant à Monterrey, au Mexique. Ce compte rendu du Forum met en évidence les conditions essentielles par lesquelles passe la promotion d’apports de capitaux et d’investissements privés vers les pays en développement, à savoir notamment le respect de saines pratiques de gestion financière et de gouvernement d’entreprise et l’instauration de partenariats entre les secteurs public et privé. Cet ouvrage propose également un inventaire des programmes existants et des outils novateurs qui pourraient être utilisés pour contribuer à la réalisation de ces objectifs. Il comprend diverses études de cas et recense un certain nombre de pratiques exemplaires pour l’instauration d’un climat propice à l’investissement et la promotion du développement du secteur privé et du secteur financier.