Groupe consultatif de l'OCDE pour un dialogue mondial en matière fiscale

En 2021, le nom du Groupe consultatif a changé, passant de Groupe consultatif pour la coopération avec les économies partenaires à Groupe consultatif pour un dialogue mondial en matière fiscale.

Le Groupe consultatif est coprésidé par Marlène Nembhard-Parker (Jamaïque) et Bruce Snider (Canada).

Le rôle du Groupe consultatif est de contribuer au développement, au déroulement et à la supervision des programmes de renforcement des capacités offerts par l'OCDE aux pays en développement en matière fiscale, y compris les programmes de soutien aux niveaux multilatéral et bilatéral. Le Groupe consultatif discutera et partagera également avec le CAF les perspectives des pays en développement sur les normes, meilleures pratiques et orientations mises en place par le CAF.

Le Groupe consultatif est ouvert à tous les membres du Cadre inclusif ainsi qu'aux autres pays en développement intéressés par les travaux de l'OCDE. Des organisations internationales et régionales y participent également. Le Groupe consultatif se réunit au moins tous les 18 mois en personne, ou dans un format hybride, et communique régulièrement par des moyens virtuels entre les réunions.