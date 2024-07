Services à l'OCDE

SITE DE LA MUETTE

Lieux et horaires :

BaxterStorey opère du lundi au vendredi dans trois lieux de restauration :

Le Buffet du Parc est ouvert de 12h00 à 14h00. Il propose un menu de saison privilégiant des produits locaux et bio, avec des options végétariennes.



La cafeteria Benugo (aussi appelée café Red Chairs) offre un service de petit-déjeuner, déjeuner et goûter de 08h00 à 17h00, ainsi qu'une large sélection de boissons chaudes et froides.



Le café Conférence est ouvert de 08h30 à 16h00 et propose une sélection de produits incluant des boissons chaudes et froides, mais aussi une offre de petit-déjeuner, pause déjeuner et goûter, à consommer sur place ou à emporter.

Moyens de paiement disponibles :

Par carte bancaire, ou



En argent liquide.

Restaurants à proximité de la Muette

Si vous préférez déjeuner à l’extérieur, vous pouvez consulter la liste des restaurants et boulangeries situés dans un rayon de 10 minutes à pied : liste des restaurants et boulangeries près de La Muette.

SITE DE BOULOGNE

Refectory fournit un service de restauration en « clique et collecte ». Les repas peuvent aussi être achetés sur place.

Refectory propose divers repas froids et chauds de différents univers culinaires, préparés à partir d'ingrédients frais. Si vous prévoyez de déjeuner au site de l’OCDE à Boulogne, nous vous recommandons de commander votre repas via l’application (Apple Store pour iOS ou Google Play pour Android) ou le site de Refectory, en amont de votre venue et avant 10h30 au plus tard le jour de votre visite.

Merci de sélectionner OECD Boulogne Building : « Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-Billancourt » comme adresse de livraison. Les commandes seront à retirer à la cantine du site de Boulogne.

Si vous n’avez pas la possibilité de précommander votre repas Refectory, sachez qu’un nombre limité de plats sont en vente sur place.

Si vous préférez déjeuner à l’extérieur, vous pouvez consulter la liste des restaurants et boulangeries situés dans un rayon de 10 minutes du site de l’OCDE à Boulogne. Voir la liste des restaurants et boulangeries près du site de Boulogne.