OECD Network Environment - O.N.E

O.N.E est une plateforme intégrée, sécurisée et mobile pour créer, accéder à et partager l’information relative aux travaux de l’OCDE, en amont de leur publication. Elle contient tous les documents officiels de l’OCDE, les informations et les documents liés aux réunions ainsi que l’accès à la collaboration entre pairs au sein des communautés d’experts en politiques publiques.

O.N.E est un service gratuit ouvert aux utilisateurs autorisés et complète l’information publique disponible sur le site web de l’OCDE. Il est accessible via tout outil électronique y compris les appareils mobiles. Pour accéder à O.N.E rendez vous sur https://one.oecd.org et connectez-vous avec votre compte MonOCDE.

Nous continuons à améliorer votre expérience O.N.E en ajoutant continuellement de nouvelles fonctionnalités. Nous vous saurions gré de partager toute expérience, commentaire ou problème sur la communauté O.N.E Feedback.