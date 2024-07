L'OCDE examine les éléments qui influencent la santé d'un écosystème entrepreneurial régional. Ces éléments couvrent les conditions d'accès aux ressources telles que le financement, les talents et les compétences, ainsi que les connaissances. Ils couvrent également les conditions institutionnelles telles que la culture de l'entrepreneuriat, les réseaux et les réglementations pour les jeunes entreprises et les entreprises à grande échelle. Un goulet d'étranglement dans n'importe quelle partie d'un écosystème peut entraver le fonctionnement de nombreux autres aspects du système.

Il est important d'analyser les écosystèmes entrepreneuriaux régionaux afin d'identifier les catalyseurs et les goulets d'étranglement ainsi que les réponses politiques appropriées, bien qu'il y ait souvent des problèmes communs entre les régions, tels que le manque de culture entrepreneuriale, le manque d'accès au capital-risque et la faiblesse des réseaux d'échange de connaissances. L'OCDE soutient ce travail en analysant les conditions de l'écosystème entrepreneurial régional qui affectent l'entrepreneuriat productif par le biais d'analyses comparatives, d'analyses économétriques et d'études de cas. L'OCDE travaille avec les gouvernements nationaux pour identifier les changements dans le classement régional des performances de l'entrepreneuriat dans le pays au fil du temps. Elle peut également travailler avec les gouvernements nationaux et/ou les régions pour entreprendre des études de cas sur les forces et les faiblesses d'écosystèmes régionaux spécifiques et fournir des recommandations, des plans d'action et des discussions sur l'engagement des parties prenantes.