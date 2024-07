Mesurer les investissements directs étrangers dans les régions

Les flux d'IDE mesurent la valeur des investissements directs au cours d'une période donnée. Les stocks d'IDE représentent le niveau cumulé des investissements directs à un moment donné. Une part importante de l'IDE est constituée par les investissements en actions, qui peuvent prendre la forme d'IDE de création/développement (greenfield) ou d'IDE en site établi (brownfield). Les investissements greenfield sont ceux par lesquels une entreprise crée ou étend ses activités à l'étranger, tandis que les investissements brownfield sont ceux par lesquels une entreprise acquiert une part significative de la propriété d'une entreprise existante à l'étranger. Ce projet utilise à la fois des données officielles sur les flux et les stocks d'IDE et des données commerciales sur les investissements greenfield et brownfield pour comprendre comment les IDE et les opportunités économiques qui en découlent sont répartis dans les territoires.