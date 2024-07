En développant des mesures et des indicateurs sur l'intégration des régions dans les chaînes de valeur mondiales (CVM), l'OCDE fournit une analyse qui aide les décideurs politiques à identifier les opportunités de développement économique au niveau infranational.

L'émergence des technologies modernes de communication et la baisse du coût des échanges ont accentué la fragmentation de l'activité économique, les processus de production s'étendant sur plusieurs pays et entreprises. Les statistiques commerciales traditionnelles ne décrivent pas correctement la complexité de ces interactions économiques mondiales. L'utilisation de mesures de pointe pour mesurer les chaînes de valeur mondiales au niveau infranational peut contribuer à mettre en lumière les liens entre les régions et l'économie mondiale.