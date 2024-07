Financement des PME et des Entrepreneurs

Le Comité de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat suit et évalue les tendances en matière de financement des PME et de l'entrepreneuriat ainsi que les politiques de soutien des gouvernements, encourage le partage des connaissances et aide à identifier les pratiques politiques efficaces pour renforcer l'accès des PME à une gamme variée d'instruments et de sources de financement. L'OCDE soutient également l'agenda mondial sur ces questions, notamment au sein du G20, du G7 et de l'APEC. Les travaux de l'OCDE visant à favoriser un accès efficace au financement des PME et de l'entrepreneuriat s'articulent autour de trois axes :

1. Suivi des tendances et des politiques en matière de financement des PME et d'entrepreneuriat : L'OCDE travaille à renforcer la collecte de données et d'informations comparables et actualisées sur le financement des PME afin d'aider les gouvernements à élaborer des politiques de financement des PME qui répondent aux besoins des petites entreprises.

2. Outils de financement : L'OCDE fournit une analyse approfondie des instruments et des sources spécifiques de financement des PME afin de renforcer la sensibilisation et d'aider les gouvernements à créer les conditions nécessaires au développement de l'offre de financement des PME.

3. Conseils de haut-niveau : L'OCDE fournit des conseils pour l'élaboration de stratégies politiques transversales visant à soutenir la diversification et la résilience du financement des PME.