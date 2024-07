Investissement et commerce

L'évaluation de la qualité des IDE en Jordanie et en Tunisie fournit des indicateurs clés des impacts des IDE et une analyse de la manière dont le cadre réglementaire de l'investissement affecte quatre dimensions liées aux ODD : (1) la productivité et l'innovation des PME locales ; (2) Création d’emplois, emplois de qualité et compétences ; (3) Égalité des sexes ; et (4) Transition énergétique/économie verte ; ainsi que des recommandations pour renforcer cet impact.