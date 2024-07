Intégrité des affaires

Reconnaissant l’importance d’une stratégie inclusive à l’échelle de la société pour lutter efficacement contre la corruption, le Programme pour la compétitivité MENA-OCDE a adopté une approche multipartite de la lutte contre la corruption, facilitant le dialogue entre tous les acteurs concernés et tirant parti des outils de l’OCDE et de l’action collective menée. par le secteur privé. Grâce à sa plateforme régionale – le Réseau MENA-OCDE pour l’intégrité des entreprises – et à ses projets spécifiques à chaque pays, le Programme s’est imposé comme un partenaire essentiel pour soutenir la mise en œuvre de stratégies nationales anti-corruption efficaces et inclusives dans la région et créer un environnement propice au développement du secteur privé.