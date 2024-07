Le programme de financement de l'énergie propre et mobilisation des investissements (CEFIM) s'appuie sur l'engagement fort de l'OCDE avec la Thaïlande et aide le pays à débloquer les flux de financement et d'investissement pour atteindre les objectifs en matière d'énergie propre ainsi que pour décarboniser les secteurs industriels, à savoir la pétrochimie et la chaîne de valeur des matières plastiques. Le programme s'appuie sur un vaste engagement des parties prenantes et fournit des recommandations sur mesure, des activités de soutien à la mise en œuvre et des dialogues avec les investisseurs. Il est complété par des activités régionales d'apprentissage en équipe.