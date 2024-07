Le programme de Financement de l’énergie propre et mobilisation des investissements (CEFIM) s'appuie sur l'engagement fort de l'OCDE auprès de l'Indonésie et aide le pays à débloquer les financements et les flux d'investissements pour atteindre les objectifs en matière d'énergies propres et de financement durable. Le programme s'appuie sur un vaste engagement des parties prenantes et a fourni des recommandations sur mesure par le biais de l'examen du financement et de l'investissement dans les énergies propres en Indonésie, d'activités de soutien à la mise en œuvre et de dialogues avec les investisseurs. Il est complété par des activités régionales d'apprentissage en équipe.

Suite à la recommandation de l'examen d'envisager une approche plus intégrée des programmes de formation, le CEFIM organisera un programme de formation sur le financement et l'investissement dans les énergies propres en collaboration avec l'agence de développement des ressources humaines du ministère de l'énergie et des ressources minérales (MEMR), la formation sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et les services de l'autorité financière (OJK). Des développeurs de projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, des décideurs politiques et des institutions financières participeront à la formation, qui se tiendra chaque année pendant trois ans. La dernière année, des formateurs locaux potentiels seront identifiés et formés pour poursuivre le programme.