L’OCDE et le PMIA s’unissent pour faire progresser les efforts internationaux de coordination en faveur d’une IA digne de confiance

L’OCDE et le Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle (PMIA) unissent leurs forces pour promouvoir un programme ambitieux à l’appui du développement d’une intelligence artificielle (IA) centrée sur l’humain, sûre, sécurisée et digne de confiance, incarnant les principes énoncés dans la Recommandation de l’OCDE sur l’intelligence artificielle. Cette vision renouvelée du PMIA conjugue l’expertise et les capacités du PMIA et de l’OCDE afin d’étendre leur portée collective. Elle a été annoncée au Sommet de New Delhi les 3 et 4 juillet 2024, organisé par l’Inde, qui préside le PMIA.

Ce nouveau partenariat intégré réunit, dans un premier temps, les pays membres de l’OCDE et du PMIA – soit un total de 44 pays répartis sur six continents. Il a vocation à accueillir de nouveaux membres, y compris des économies émergentes et en développement, qui se sont engagés à mettre en œuvre la Recommandation de l’OCDE sur l’intelligence artificielle.

L’annonce faite aujourd’hui fait suite à des années de coopération étroite entre l’OCDE et le PMIA. Ce partenariat intégré crée des synergies entre l’élaboration des politiques et la recherche en matière d’IA, et rassemble, sur un pied d’égalité, des pays qui adoptent des approches similaires face aux possibilités et aux risques inhérents à l’IA. Il trace la voie pour le développement, à l’échelle mondiale, d’une IA sûre, sécurisée et digne de confiance.

Le partenariat s’appuiera également sur la vaste expertise pluridisciplinaire et multipartite d’une communauté d’experts en IA, joignant les réseaux et les groupes qui contribuent actuellement aux activités du PMIA et de l’OCDE. Les Centres d’expertise du PMIA établis à Paris (en France), à Montréal (au Canada) et à Tokyo (au Japon) continueront de jouer un rôle actif dans l’élaboration et la concrétisation des travaux du partenariat.

Le PMIA, annoncé en 2019 par la France et le Canada et établi en 2020 avec un Secrétariat hébergé à l’OCDE, avait pour mission de favoriser des échanges dynamiques entre les décideurs et des experts de premier plan en IA afin de combler l’écart entre la théorie et la pratique en matière de politiques relatives à l’IA.

Depuis 2016, l’OCDE est à la pointe des politiques en matière d’IA. La Recommandation de l’OCDE sur l’intelligence artificielle, première norme intergouvernementale dans ce domaine, adoptée en 2019 et mise à jour en 2024, sert de référence mondiale pour l’IA. L’OCDE œuvre de longue date à l’instauration, à l’échelle internationale, de collaborations entre pays sur un pied d’égalité, afin de traiter de questions épineuses liées à l’action des pouvoirs publics qui dépassent le cadre des frontières nationales.

