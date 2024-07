Conclusions politiques et résultats de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres

03/05/2024 - Les Ministres ont diffusé une déclaration commune à l’issue de l’édition 2024 de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM), qui avait lieu cette semaine. Sous la présidence du Japon, assisté du Mexique et des Pays-Bas à la vice-présidence, les Ministres et hauts représentants se sont réunis pour évoquer différentes questions s’inscrivant dans le cadre de la thématique générale « Créer ensemble la dynamique du changement : Mener des débats mondiaux en adoptant des approches objectives et fiables à l’appui d’une croissance durable et inclusive ».



Lire les Conclusions politiques de la RCM de 2024.



De tous les événements de l’OCDE, la RCM est celui qui se déroule au plus haut niveau, rassemblant des ministres des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères et du Commerce et d’autres hauts représentants de pays membres et de pays partenaires de l’OCDE, ainsi que des représentants d’organisations internationales.



La RCM de cette année a été ouverte par le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, la vice-Première ministre des Pays-Bas, Karien van Gennip, et le ministre des Finances et de la Dette publique du Mexique, Rogelio Ramírez de la O.



Au cours des deux jours qu’a duré la Réunion, les Ministres se sont félicités : de l’adoption des Feuilles de route concernant les processus d’adhésion à l’OCDE de l’Argentine et de l’Indonésie ; du Rapport du Secrétaire général aux Ministres sur les Relations mondiales de l’OCDE et du Plan de mise en œuvre du Cadre stratégique de l’OCDE pour la région indopacifique ; de la participation de l’OCDE aux travaux d’instances internationales telles que le G7, le G20, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu’aux travaux des Nations Unies, et du soutien qu’a apporté l’OCDE dans l’optique de ces travaux. Ils ont également accueilli avec satisfaction :





la Contribution de l’OCDE visant à assurer une croissance forte, durable, inclusive et résiliente ;





la Contribution de l’OCDE aux politiques visant à tirer le meilleur parti de la transformation numérique ;





l’Approche de haut niveau en vue de renforcer et de mieux intégrer les travaux de l’OCDE sur les infrastructures ;





la version pilote du Tableau de bord de l’OCDE sur les disparités entre les genres ;





la Feuille de route pour la mise en œuvre de l’Initiative en matière de données sur le genre.

Les Ministres, en outre, se sont félicités du Point annuel sur l’établissement de normes à l’OCDE et ont adopté les versions révisées des instruments juridiques de l’OCDE suivants :





la Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle ;





la Recommandation du Conseil relative aux Lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques ;





la Recommandation du Conseil sur la transparence et l’intégrité des activités de lobbying et d’influence.

Enfin, ils ont salué l’adoption :





de la Déclaration sur le soutien à la réalisation des cibles et des objectifs stratégiques du Cadre mondial relatif aux produits chimiques – Pour une planète sans produits chimiques ni déchets nocifs ;





de la Déclaration révisée sur l’investissement international et les entreprises multinationales et du plan de marche prospectif concernant les travaux du Comité de l’investissement liés à la Déclaration.

Des informations plus détaillées ainsi que les documents de référence relatifs aux résultats et aux principaux thèmes de la Réunion seront accessibles sur le site web de la RCM, à l’adresse suivante : oecd.org/fr/rcm.



Des informations actualisées sont également consultables dès à présent dans le Recueil en ligne des instruments juridiques de l’OCDE.





Pour de plus amples informations, les journalistes peuvent contacter Carol Guthrie à la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00).

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.