L’Estonie rejoint le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE

04/07/2023 - L’Estonie est devenue le 32e membre du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, principale enceinte internationale de dialogue entre fournisseurs de coopération bilatérale pour le développement.

L’adhésion de l’Estonie au CAD fait suite à une longue période d’essor des activités, des programmes et du système estoniens de coopération pour le développement, et d’investissements dans ce domaine. L’aide publique au développement (APD) accordée par l’Estonie a atteint 202.9 millions USD (données préliminaires) en 2022 (0.54 % de son revenu national brut). Il s’agit d’une hausse exceptionnelle par rapport à l’année précédente, qui résulte en partie de son important soutien apporté à l’Ukraine en matière de développement et d’aide humanitaire, ainsi que de son soutien aux réfugiés venus d’Ukraine, suite au déclenchement de la guerre d’agression contre cette dernière perpétrée par la Russie.

Le CAD accueille son 32e membre : l’Estonie – Le Président du CAD, M. Carsten Staur, aux côtés de la Sous-secrétaire aux Affaires économiques et de développement, Mme Mariin Ratnik, l'Ambassadeur d'Estonie auprès de l'OCDE Priit Pallum, et de la Directrice de la coopération pour le développement, Mme María del Pilar Garrido Gonzalo

La coopération bilatérale pour le développement dispensée par l’Estonie se concentre sur la région visée par le Partenariat oriental de l’Union européenne (UE) et l’Afrique. Cette coopération s’attache à exporter la réussite de l’Estonie en matière de transition démocratique et de transformation économique aux pays voisins et à certains partenaires africains confrontés à des enjeux similaires. Elle s’emploie notamment à renforcer la gouvernance et les droits de l’homme, à accompagner la mise en place d’une gouvernance numérique et de services éducatifs de qualité, à favoriser le développement économique et l’innovation et, plus récemment, la transition écologique.

L’aide multilatérale apportée par l’Estonie est majoritairement consacrée au respect de ses engagements à l’égard de l’UE, du Groupe de la Banque mondiale et des organismes des Nations Unies. Toutefois, le pays est en train d’accroître ses contributions volontaires à l’intention d’organisations multilatérales et d’autres partenaires, comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ou encore le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L’Estonie est Membre de l’OCDE depuis 2010. Son entrée au CAD marque l’accession d’un autre Membre de l’OCDE à ce comité, faisant suite à l’adhésion de la Lituanie en novembre 2022, ce qui contribue à la pertinence et à l’influence du CAD au niveau mondial.

Des informations complémentaires sur le Comité d’aide au développement de l’OCDE sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/cad/.

Les médias intéressés sont priés d’adresser leurs demandes de renseignements à Kerri Elgar, Analyste principal des politiques à la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE [+33 (0)1 45 24 76 51], ou à la Division des médias de l’OCDE [+33 (0)1 45 24 79 70].

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.