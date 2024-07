Déclaration du Secrétaire général sur les relations extérieures et la communication de l'OCDE

14/11/2022 - Après 15 années passés à l’OCDE en tant que Directeur de la Direction des relations extérieures et de la communication, du Forum de l’OCDE et du Réseau parlementaire mondial de l’OCDE, Anthony Gooch m’a informé de sa décision de quitter l'OCDE à la fin de l’année 2022 afin de poursuivre la prochaine phase de sa carrière.





Au nom de l’Organisation, je tiens à le remercier pour l’importante contribution qu’il a apportée et lui souhaite beaucoup de succès à l’avenir.





Anthony a été chargé d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de l'OCDE en matière de relations extérieures, de communication et d'engagement des parties prenantes dans tous les domaines d'activité de l'Organisation et a été au centre de la communication publique de l’Organisation pendant une période de crises successives, y compris la crise financière mondiale, la pandémie de COVID-19 et, cette année, la guerre en Ukraine. Ce faisant, il a joué un rôle premier dans l’amélioration de l’impact de cette institution, de ses normes et de ses recommandations politiques, en renforçant son profil public, sa position et sa réputation.





Outre la mise en place de l’indicateur du vivre mieux de l’OCDE, qui a été primé, Anthony a dirigé les communications de l’Organisation sur le programme de réforme fiscale internationale (AEOI et BEPS), les normes d’éducation (PISA), le changement climatique, la transformation numérique et l’intelligence artificielle, ainsi que des publication phares telles que les Perspectives économiques de l’OCDE. Il a également contribué à façonner la réponse de l’OCDE au défi de l’ère de la « post-vérité » et a coordonné une campagne internationale sur l’Avenir du travail à travers de multiples dimensions politiques.





Pour renforcer la contribution de l'OCDE aux décideurs politiques, il a mis en place le Réseau parlementaire mondial de l'OCDE, afin d'impliquer les principaux décideurs politiques dans les législatures et les parlements au sein de l'OCDE et au-delà, en créant un vaste réseau mondial de membres qui ont apporté des contributions importantes sur la réforme fiscale mondiale et l'intelligence artificielle.





En tant que directeur du Forum de l’OCDE, il a transformé le rassemblement annuel des décideurs politiques et des parties prenantes de l'Organisation en un événement international majeur, l'a mis en ligne grâce au réseau du Forum de l'OCDE et s'est adressé à de nouveaux publics tels que les jeunes en créant "Youthwise".





Plus récemment, pour communiquer efficacement notre contribution en réponse à la pandémie, il a dirigé le développement du Hub COVID de l'OCDE et m'a soutenu dans ma priorité de le faire sur l'impact de la guerre en Ukraine et pour soutenir son effort de réforme et de redressement.





Enfin, c'est également sous sa direction que la diffusion des connaissances et des données de l'OCDE a été adaptée à l'ère numérique grâce à OECD I-Library et au portail de données de l'OCDE, ce qui a entraîné une augmentation exponentielle de notre audience mondiale.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.