Les ministres des pays de l’OCDE s’engagent à agir afin de renforcer la confiance et la démocratie

18/11/2022 - Les ministres et représentants à haut niveau des 38 pays de l’OCDE, de l'Union européenne, ainsi que de certains pays candidats à l’adhésion ont réaffirmé leur engagement commun à l’appui des valeurs fondamentales de la démocratie, et salué l’adoption d’un ensemble de mesures visant à renforcer la résilience des démocraties et à accroître leur réactivité face à l’évolution et l’augmentation des attentes des citoyens.





Les ministres se sont réunis à Luxembourg le 18 novembre dans le cadre de la Réunion ministérielle de l’OCDE sur la gouvernance publique qui s’est tenue sur le thème « Instaurer la confiance et renforcer la démocratie », sous la présidence du Luxembourg et la vice-présidence de la Colombie, des États-Unis, de la France et de la Lituanie.





La faible participation électorale, l'aggravation de la polarisation politique et la prise de distance de groupes de citoyens de plus en plus nombreux vis-à-vis des processus démocratiques traditionnels sont aujourd’hui autant de défis importants pour les responsables de l’action publique de nombreux pays de l’OCDE. Même dans les démocraties les plus solides, ces évolutions mettent à l’épreuve les institutions et entravent la capacité des pouvoirs publics de faire face aux défis économiques et sociaux urgents. Parallèlement, des bouleversements majeurs d’ampleur mondiale, tels que la pandémie de COVID-19, la guerre d’agression contre l’Ukraine menée par la Russie et le changement climatique mettent en évidence l'importance de renforcer la gouvernance des démocraties et la confiance des citoyens.





« Nous savons que la démocratie est le régime le plus à même de garantir des sociétés inclusives, prospères, durables et pacifiques », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Si les systèmes économiques et politiques démocratiques ont résisté à l’épreuve du temps, comme nous avons pu le voir lors de la pandémie, la façon dont les gouvernements répondent aux défis et aux crises d'aujourd'hui aura un impact sur la confiance et la satisfaction des citoyens à long terme. Nos modèles démocratiques doivent évoluer afin d’accroître leur résilience et de mieux répondre aux attentes des citoyens. Avec son initiative « Renforcer la démocratie » et les engagements importants pris lors de la Réunion ministérielle d'aujourd'hui, l’OCDE est à l’avant-garde des efforts dans ce domaine ».





« Aujourd'hui, les ministres ont dressé le bilan des principales évolutions qui influent sur nos systèmes démocratiques, notamment la demande exprimée par les citoyens d'une plus grande participation et représentation, le poids croissant de l'influence étrangère, l'évolution des écosystèmes de l'information, les politiques vertes et la transformation numérique de nos sociétés », a poursuivi la ministre de la Justice du Luxembourg, Mme Sam Tanson. « Les engagements collectifs de vaste portée adoptés aujourd'hui aideront les gouvernements à faire face à ces défis et à consolider les fondements de nos systèmes démocratiques afin de les rendre plus résilients et plus réactifs à l’avenir ».





Les débats des ministres se sont articulés autour de cinq principaux enjeux de gouvernance auxquels doivent faire face les démocraties : lutter contre la mésinformation et la désinformation ; assurer la représentation, la participation et l'ouverture dans la vie publique ; assumer les responsabilités mondiales des pouvoirs publics et renforcer la résilience face à l'influence étrangère ; « gouverner vert », ou la capacité des démocraties de prendre des mesures face au changement climatique et à d'autres défis environnementaux ; et transformer la gouvernance publique à l'appui de la démocratie numérique. Les conclusions de l’Enquête de l’OCDE sur la confiance, qui met au jour les déterminants la confiance des citoyens dans les institutions publiques, ont étayé ces débats.





La Réunion ministérielle a abouti à l’adoption de la Déclaration sur l’instauration de la confiance et le renforcement de la démocratie, dans laquelle les ministres et représentants à haut niveau ont réaffirmé leurs engagements et apporté leur soutien à une panoplie de mesures concrètes, notamment :

Un ensemble de Plans d'action consacrés à la lutte contre la mésinformation et la désinformation ; la participation et la représentation (y compris l'égalité des genres) ; et gouverner vert, et ont invité l'OCDE à élaborer d'autres plans d'action sur les responsabilités mondiales et le renforcement de la résilience face à l'influence étrangère, et la transformation de la gouvernance publique à l'appui de la démocratie numérique au cours des 18 prochains mois.

Le lancement du Forum mondial de l'OCDE sur l'instauration de la confiance et le renforcement de la démocratie en tant que plateforme de mise en commun des connaissances, d'évaluation et d'amélioration de la gouvernance publique afin de faire face aux défis auxquels sont confrontées les démocraties. Le Forum mondial évaluera les progrès et fera avancer l'action sur la base d'un dialogue entre les Membres de l'OCDE, les pays partenaires, la société civile, les entreprises et les autres parties prenantes.

Le lancement du Centre de ressources de l'OCDE sur la désinformation et la mésinformation, destiné à aider les pouvoirs publics, avec les médias et les organisations de la société civile, à renforcer l'action de la société tout entière en matière de renforcement de l'intégrité de l'information.

Une invitation à l'OCDE à mener tous les deux ans son Enquête sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques, et à mettre à profit ses conclusions pour aider les pays à prendre des mesures concrètes afin de renforcer la confiance et de suivre les avancées réalisées dans ce domaine.

La Réunion ministérielle était précédée, le 17 novembre, par le Forum mondial de l’OCDE sur l'instauration de la confiance et le renforcement de la démocratie. Le Forum mondial a rassemblé plus de 800 acteurs des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile, des médias et de la sphère universitaire originaires de plus de 60 pays, qui ont partagé leurs points de vue sur les enjeux clés et les solutions à adopter pour adapter la démocratie au 21e siècle.

