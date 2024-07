Lituanie : des réformes structurelles contribueront à rétablir la croissance et à renforcer la résilience, selon l’OCDE

20/10/2022 - En Lituanie, la reprise économique au sortir de la pandémie a été mise à mal par la guerre d’agression contre l’Ukraine menée par la Russie, qui a provoqué une flambée de l’inflation et un ralentissement de la croissance. La poursuite d'une gestion avisée des finances publiques ainsi que la mise en œuvre de réformes structurelles aideront la Lituanie à affronter ces nouvelles difficultés et à en sortir plus forte et plus résiliente : c’est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l’OCDE.





Selon la dernière Étude économique de la Lituanie réalisée par l’OCDE, la Lituanie figure parmi les économies de l’OCDE ayant connu la plus forte croissance durant la dernière décennie. La vigueur de ses exportations et sa bonne intégration dans les chaînes de valeur mondiales l’ont aidée à amorcer une reprise rapide après la pandémie. Aujourd'hui, les retombées de la guerre en Ukraine se font sentir en Lituanie. La croissance du PIB devrait s’établir à un niveau modeste de 1.6 % en 2022 et 1.3 % en 2023, sur fond de recul des exportations et d’incertitudes entourant les approvisionnements énergétiques.





L’envolée des prix du pétrole et du gaz et, dans une moindre mesure, des produits alimentaires et du logement, a poussé l’inflation annuelle à plus de 22 % en septembre, deuxième niveau le plus élevé de la zone euro.





Selon l’Étude, la politique budgétaire devrait contribuer à atténuer les tensions inflationnistes, et les aides destinées à faire face aux prix élevés de l'énergie devraient être temporaires et ciblées sur les ménages et les entreprises les plus vulnérables. Il est recommandé dans l’Étude de donner la priorité aux réformes visant à soutenir la croissance de la productivité et stimuler l’emploi, par exemple en améliorant la gouvernance des entreprises publiques, ainsi qu’en renforçant l’enseignement et l’apprentissage pour adapter les compétences aux besoins du marché du travail, et faire davantage pour promouvoir l'innovation et l'adoption des technologies numériques.





« La Lituanie a fait preuve d’une grande résilience économique pendant la crise liée au COVID-19, grâce à de saines politiques financières et budgétaires » a déclaré le Chef économiste par intérim de l’OCDE M. Alvaro Pereira. « Aujourd’hui, la guerre en Ukraine est source de nouveaux défis, mais la Lituanie est bien placée pour les relever, grâce à des mesures qui lui permettent d’offrir un soutien ciblé destiné à amortir l’impact de la guerre d’agression non provoquée, injustifiable et illégale de la Russie contre l’Ukraine tout en reconstituant progressivement sa marge de manœuvre budgétaire et en cherchant des moyens de renforcer l’emploi et soutenir les gains de productivité. »