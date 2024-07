Gros plan sur le logement : 14-18 juin 2021

09/06/2021 - Disposer d’un logement abordable et de qualité est essentiel pour la santé, l’accès à l’emploi et le bien-être. Le respect de normes de qualité environnementale élevées pour la construction et la rénovation de logements sont également indispensables à la lutte contre le changement climatique. La crise liée au COVID-19 aura exacerbé les conséquences des mauvaises conditions de logement et mis en lumière les inégalités en matière de logement au sein de la population.





Le vaste Projet de l’OCDE sur le logement lancé en 2018 a permis d’identifier les réformes qui peuvent améliorer les politiques du logement et garantir l’efficience, l’inclusivité et la durabilité des marchés du logement. Afin d’accompagner la conception et la mise en œuvre des réformes en matière de logement, l’OCDE propose une Boîte à outils sur le logement qui comprend :





Le rapport Pierre par pierre : bâtir de meilleures politiques du logement , qui recense les leviers à la disposition des pouvoirs publics tels que la réglementation foncière, les codes de la construction, l’encadrement des loyers ou encore les politiques en matière de prélèvements et de dépenses, qui permettent de rendre les marchés du logement plus efficients, plus inclusifs et plus durables. Ce rapport propose des pistes pour progresser dans la réalisation de ces trois objectifs, tout en traitant des arbitrages qui peuvent être nécessaires.

, qui recense les leviers à la disposition des pouvoirs publics tels que la réglementation foncière, les codes de la construction, l’encadrement des loyers ou encore les politiques en matière de prélèvements et de dépenses, qui permettent de rendre les marchés du logement plus efficients, plus inclusifs et plus durables. Ce rapport propose des pistes pour progresser dans la réalisation de ces trois objectifs, tout en traitant des arbitrages qui peuvent être nécessaires. Un tableau de bord des indicateurs du logement , qui rassemble des indicateurs permettant aux décideurs de comparer sur une base thématique les performances et les paramètres de l’action publique dans les différents pays.

, qui rassemble des indicateurs permettant aux décideurs de comparer sur une base thématique les performances et les paramètres de l’action publique dans les différents pays. Un ensemble de fiches pays qui offrent un aperçu de la situation du logement et de la réglementation nationale en la matière.

L’un des objectifs-clefs de l’Initiative de l’OCDE sur le logement est de favoriser l’accès à des logements de qualité, à un prix abordable. Les progrès réalisés en la matière peuvent être évalués grâce à un ensemble d’indicateurs internationaux récemment mis à jour dans la Base de données de l’OCDE sur le logement abordable, qui couvre le marché du logement, les conditions de logement et les politiques publiques visant à faciliter l’accès au logement dans plus de 40 pays du monde.





La Boîte à outils sera rendue publique le lundi 14 juin. La mise à jour de la Base de données sur le logement abordable sera publiée le mercredi 16 juin.





Les journalistes qui souhaitent recevoir ces différents éléments sous embargo avant leur publication peuvent en faire la demande par courrier électronique à embargo@oecd.org. Ce faisant, ils s’engagent à respecter les règles d’embargo fixées par l’OCDE.





Le Secrétaire général de l’OCDE M. Mathias Cormann prononcera des remarques liminaires, qui seront suivies d’une intervention du Ministre italien des Infrastructures et de la Mobilité durable M. Enrico Giovannini, en ouverture de la Table ronde à haut niveau sur les politiques du logement qui se tiendra le mercredi 16 juin à partir de 14h CEST (12h GMT).





Au cours de la première session, Mobiliser la boîte à outils de l’OCDE sur le logement pour préparer les marchés du logement aux enjeux de l’avenir, de 14h10 à 15h25, M. Luiz de Mello, Directeur de la Branche des études de politique économique du Département des affaires économiques de l’OCDE, fera une présentation qui sera suivie d’un échange entre ministres et autres intervenants de haut niveau.





La deuxième session, Investir dans le logements abordable et social pour faciliter une reprise économique inclusive, de 15h25 à 16h30, sera ouverte par M. Stefano Scarpetta, Directeur de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE et cette introduction sera suivie d’un échange entre spécialistes des politiques du logement.





Pour vous inscrire à la table ronde sur le logement, merci d’utiliser ce lien : https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_o8UCtIlzRz618_AvEICeUA.





Pour obtenir davantage de renseignements sur le projet de l’OCDE sur le logement ou pour toute demande d’entretien, merci de prendre contact avec Lawrence Speer du Bureau des médias de l'OCDE (+33 1 45 24 97 00).





Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.