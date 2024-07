Mathias Cormann prend ses fonctions de Secrétaire général de l’OCDE

01/06/2021 - Mathias Cormann est devenu aujourd’hui le sixième Secrétaire général de l’OCDE.





Les ministres et hauts responsables des 38 pays membres de l’Organisation ainsi que le Secrétaire général sortant, M. Angel Gurría, ont salué l’arrivée de M. Cormann à l’occasion d’une cérémonie de passation de pouvoirs organisée au siège de l’OCDE, à Paris, durant la première des deux parties de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres (RCM) de 2021.





« Je suis très honoré et reconnaissant de la confiance que vous m'avez témoignée en faisant de moi le nouveau Secrétaire général de l’OCDE. Je porte une grande ambition pour l’OCDE et pour ce qu’elle peut réaliser avec ses Membres, pour ses Membres et, plus important encore, pour les citoyens des pays Membres. Vous pouvez compter sur moi pour faire tout ce qui est en mon pouvoir afin d’œuvrer, ensemble, à l’édification d’un avenir meilleur », a déclaré M. Cormann.





M. Cormann, qui a été nommé par les pays membres pour un mandat de cinq ans, a été ministre des Finances de l’Australie de 2013 à 2020 et chef de la majorité au Sénat entre 2017 et 2020. Il a également occupé le poste de ministre de la Fonction publique en 2018‑19.





Regarder la cérémonie de passation de pouvoirs en différé





La RCM de 2021, dont les États-Unis assurent la présidence et la Corée et le Luxembourg la vice-présidence, se déroulera en deux temps. La première partie, les 31 mai et 1er juin, réunit à distance les dirigeants et ministres des 38 pays de l’OCDE sous le thème « Bâtir un avenir vert et inclusif autour de valeurs partagées ». Les discussions du premier jour portaient principalement sur le contexte économique mondial, les enseignements dégagés de la pandémie de COVID‑19 à ce jour et les priorités pour la reprise.





La deuxième partie de la RCM se tiendra à l’automne et sera axée sur les problématiques à plus long terme, notamment les priorités à venir de l’OCDE et la transformation des ambitions stratégiques en actions concrètes qui renforcent l’objectif partagé consistant à bâtir un avenir vert et inclusif.





Les Conclusions politiques synthétisant les résultats de la réunion de cette semaine seront publiées à l’issue de la Réunion ministérielle, parallèlement à la tenue d’une conférence de presse à 15h30 CEST.





Liens vers des informations complémentaires :

