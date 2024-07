Conclusions politiques de la Réunion ministérielle de l’OCDE

01/06/2021 - Les Ministres ont diffusé des conclusions communes à l'issue de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) qui a eu lieu cette semaine. Sous la Présidence des États-Unis et la co-présidence de la République de Corée et du Luxembourg, les Membres se sont réunis pour débattre du thème « Bâtir un avenir vert et inclusif autour de valeurs partagées ».





Lire la version définitive des Conclusions politiques de la Réunion ministérielle.



Pour plus d'informations sur les conclusions de la réunion, veuillez vous rendre sur le site internet de la RCM 2021 : http://www.oecd.org/rcm/.





La RCM est de toutes les manifestations de l’OCDE celle qui se déroule au plus haut niveau, réunissant des ministres des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères, du Commerce et d’autres ministères des pays Membres et Partenaires de l’Organisation, ainsi que des représentants d'autres organisations internationales.





La RCM se déroulera cette année en deux éditions ; la prochaine aura lieu à l’automne 2021.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.