L'élargissement de l'OCDE

Chaque pays suit son propre processus d'adhésion et sera évalué indépendamment de tout autre.



Une Feuille de route pour l’adhésion est établie, détaillant les termes, les conditions et le processus de chaque discussion d'adhésion. Ce processus inclut des évaluations rigoureuses et approfondies par plus de 20 comités techniques dans un large éventail de domaines de politique publique. Ces évaluations mesurent l’alignement du pays candidat aux instruments de l’OCDE pertinents et examinent ses politiques et pratiques par comparaison avec les politiques et pratiques prônées par l’OCDE. Dans le cadre de ces examens, des modifications de la législation, des politiques et des pratiques des pays candidats seront requises afin de les mettre en conformité avec les normes et les bonnes pratiques de l'OCDE, le processus servant ainsi de puissant catalyseur aux réformes.



Aucune date d’échéance n’est fixée pour mener à terme le processus d'adhésion. Le calendrier du processus d’adhésion dépend de la promptitude avec laquelle le pays candidat fournit les informations aux comités et répond aux recommandations qui lui sont adressées en vue de modifications de sa législation, de ses politiques et de ses pratiques.



Après avoir achevé leurs examens techniques, chaque comité transmet un « avis formel » au Conseil de l’OCDE.

Sur la base de ces avis formels et autres informations pertinentes, le Conseil prend une décision finale et unanime en vue d'inviter ou non le pays candidat à devenir Membre. Un Accord d'adhésion est alors signé et le pays candidat prend les mesures nécessaires sur le plan national pour finalement déposer un instrument d'adhésion à la Convention relative à l’OCDE auprès du gouvernement français, qui en est le dépositaire.



Le pays candidat devient officiellement Membre de l’OCDE à la date de dépôt de cet instrument.