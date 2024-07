L'OCDE franchit une première étape pour les discussions d'adhésion avec l'Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie

25/01/2022 - Le Conseil de l'OCDE a décidé aujourd'hui d'ouvrir des discussions d'adhésion avec six candidats à l'adhésion à l'OCDE – l'Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie.



Ceci fait suite à des délibérations approfondies des Membres de l'OCDE sur le fondement de son Cadre pour l’examen de Membres potentiels, basé sur des données concrètes, ainsi que des progrès réalisés par les six pays depuis la première demande d'adhésion à l'OCDE présentée par chacun d’eux.



Des feuilles de route individuelles en vue d’un processus d'évaluation détaillé seront maintenant préparées à condition que ces pays confirment leur adhésion aux valeurs, à la vision et aux priorités reflétées dans la Déclaration de Vision du 60ème anniversaire de l'OCDE et les Conclusions politiques de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres, adoptées l'année dernière.



Ces documents réaffirment les objectifs de la Convention relative à l’OCDE, à laquelle les nouveaux Membres doivent adhérer, et énoncent les valeurs partagées par les Membres de l'OCDE, notamment la préservation de la liberté individuelle, les valeurs de la démocratie, l'état de droit et la protection des droits humains, ainsi que les mérites d’une économie de marché ouverte, basée sur le libre commerce, la concurrence, la durabilité et la transparence. Ils font également référence à l’engagement des Membres de l’OCDE de promouvoir une croissance économique durable et inclusive, ainsi qu’à leurs objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, y compris l’arrêt et l'inversion de la perte de biodiversité et de la déforestation.



S'exprimant après la décision, le Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a déclaré : « Les Membres de l'OCDE ont confirmé aujourd'hui que l'OCDE est une organisation ouverte, pertinente à l'échelle mondiale et en constante évolution. L'adhésion à l'OCDE est le moyen le plus direct et le plus efficace d'assurer l'adoption et la diffusion à travers le monde des valeurs, principes et normes que nous avons en commun ». Il a souligné que « les pays candidats pourront utiliser le processus d'adhésion pour promouvoir de nouvelles réformes au profit de leurs populations, tout en renforçant l'OCDE en tant que groupement de pays uni par une communauté de vues et attaché à un ordre international fondé sur des règles ».



Au fur et à mesure que les réponses des pays candidats à la lettre du Secrétaire général seront reçues, des feuilles de route d'adhésion individuelles seront examinées et adoptées par le Conseil de l'OCDE, définissant les termes, les conditions et le processus relatifs à leur adhésion et reflétant les domaines prioritaires déjà identifiés par les Membres de l'OCDE.



Le processus comprendra une évaluation rigoureuse et approfondie par plus de 20 comités techniques de l'alignement du pays candidat sur les normes, politiques et pratiques de l'OCDE.



À partir de ces examens techniques, et avant toute invitation à rejoindre l'Organisation en tant que Membres, des modifications de la législation, des politiques et des pratiques des pays candidats seront nécessaires afin de les mettre en conformité avec les normes et les bonnes pratiques de l'OCDE, servant ainsi de puissant catalyseur aux réformes.



Les examens techniques couvriront un large éventail de domaines de politique publique et se concentreront sur des domaines prioritaires tels que l'ouverture du régime d'échanges et d'investissements, les progrès en matière de gouvernance publique, les efforts relatifs à l'intégrité et à la lutte contre la corruption, ainsi que la protection efficace de l'environnement et l'action sur le climat.



Il n'y a pas de date limite pour l'achèvement des processus d'adhésion. Leur aboutissement et leur calendrier dépendent de la capacité de chaque pays candidat à s'adapter et à s'ajuster pour s'aligner sur les normes et les bonnes pratiques de l'Organisation.



Une fois que tous les comités techniques auront terminé leurs examens, une décision finale devra être prise à l'unanimité de tous les pays Membres de l'OCDE au sein du Conseil de l'OCDE.



Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter la Division des médias de l’OCDE (tél. : +33 (0)1 45 24 97 00).





Travaillant avec plus de 100 pays, l'OCDE est un forum politique mondial qui promeut des politiques visant à préserver la liberté individuelle et à améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde.

