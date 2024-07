Stefano Scarpetta

Il dirige les travaux de l’Organisation dans un certain nombre de grands domaines, notamment l’emploi, le travail, les migrations, la santé, les compétences, l’égalité entre hommes et femmes et la lutte contre les inégalités, et il contribue à la mise en œuvre des Orientations stratégiques du Secrétaire général dans ces domaines. Stefano représente l’OCDE auprès du Groupe des Vingt (G20) et du Groupe des Sept (G7), ainsi que dans le cadre de nombreux autres forums internationaux de haut niveau, pour les questions relatives au marché du travail, sociales, de migrations et de santé. Sous sa direction, ELS apporte une assistance et un soutien réguliers aux pays pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs politiques, à partir d’analyses fondées sur des données concrètes de l’influence exercée par l’action publique sur différents résultats économiques, sociaux et relatifs au travail. Ses conseils ont nourri de nombreuses réformes dans les pays de l’OCDE et ailleurs, et contribué à un renouveau de la réflexion sur l’action publique dans des domaines allant des inégalités à l’insertion sur le marché de l’emploi et l’avenir du travail, en passant par la protection sociale pour tous, l’intégration des immigrés, l’économie de la santé publique et les soins centrés sur les patients.

Avant 2013, M. Scarpetta a occupé différentes fonctions à l’OCDE, et dirigé divers projets novateurs de grande envergure. Il a rédigé la première évaluation de la version initiale de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi (La stratégie de l’OCDE pour l’emploi : Évaluation des performances et des politiques). Il a également supervisé les travaux décisifs réalisés par le Département des affaires économiques qui ont débouché sur la publication Les sources de la croissance économique dans les pays de l’OCDE, qui incluait également pour la première fois des analyses au niveau de l’entreprise, et qui a débouché ultérieurement sur l’évaluation régulière réalisée pour le rapport Objectif croissance. Stefano a également élaboré un nouveau cadre d’évaluation des enjeux du vieillissement démographique. De 2002 à 2006, il a exercé les fonctions de conseiller pour le marché du travail et d’économiste principal à la Banque mondiale, où il était chargé d’un programme sur l'emploi et le développement mobilisant l’ensemble de cette institution ; il a rédigé divers rapports et été l’un des principaux auteurs de l'édition 2005 du Rapport sur le développement dans le monde. Lorsqu’il est revenu à l’OCDE en 2006, il a dirigé les examens économiques du Japon, de la Corée, du Mexique, du Portugal, du Danemark, de la Suède, de la Chine et de l’Inde. En 2008, il a réintégré ELS en qualité de Chef de la Division de l’analyse et des politiques de l’emploi et de coordonnateur des Perspectives de l’emploi. En 2010, il est devenu Directeur adjoint d’ELS.

M. Scarpetta a publié de nombreux articles dans des revues universitaires, notamment dans l’American Economic Review, l’Economic Journal, Economic Policy, l’International Journal of Industrial Organisation et Labour Economics. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), d'un Master of Science in Economics (master d’économie) de la London School of Economics, ainsi que d'une Laurea Summa cum Laude (licence avec mention très bien) de l'Université de Rome « La Sapienza ».

Full CV (pdf)