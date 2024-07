Migration et développement régional en Australie

En Australie, les migrants se concentrent dans les villes, en particulier à Melbourne et à Sydney, où ils représentent la moitié de la population, et dans les régions occidentales du pays. Les zones rurales du sud-est comptent le moins de migrants, ils représentent environ 8 % de la population. En Australie, comme dans les autres pays de l'OCDE, les migrants choisissent souvent les villes pour de meilleurs emplois et des réseaux communautaires plus importants. En Australie, plus de huit migrants sur dix vivent dans des régions métropolitaines, contre moins de sept Australiens de naissance sur dix. Cela signifie que seuls 18 % des migrants vivent en dehors des régions métropolitaines, contre 33 % des Australiens de naissance.