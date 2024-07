Les Codes normalisés de l’OCDE pour les tracteurs permettent aux pays participants d’effectuer des essais sur les tracteurs selon des procédures harmonisées et d’obtenir les agréments officiels de l’OCDE qui facilitent les échanges internationaux.

Les Codes prévoient des essais sur les performances des tracteurs, la sécurité des conducteurs (cabines ou châssis de protection) et les niveaux de bruit. Dans chaque pays, les stations nationales chargées des essais de tracteurs suivent les Codes de l’OCDE lorsqu’elles effectuent leurs essais, puis soumettent les résultats à l’approbation de l’OCDE. Les résultats des essais approuvés sont publiés et utilisés par les constructeurs, les vendeurs et les utilisateurs de tracteurs. Les résumés des résultats des essais sont disponibles dans une base de données en ligne.

Le premier Code normalisé des tracteurs a été approuvé en 1959. Auparavant, les pays utilisaient différentes méthodes d’essai, et les résultats n’étaient pas toujours comparables. Le Code normalisé de l’OCDE pour les essais fournit une méthode normalisée internationalement reconnue. En 1959, le premier Code a évalué les performances des tracteurs, et les Codes ont depuis été étendus aux tracteurs forestiers et à d’autres aspects des performances, de la sécurité et du bruit. Ces règles sont régulièrement mises à jour.

Depuis l’adoption des Codes, plus de 2 000 modèles de tracteurs ont été testés pour leurs caractéristiques de performance, et 10 000 variantes de tracteurs ont été testées pour la mesure du bruit au poste de conduite ou pour la protection du conducteur en cas de renversement du tracteur.