Résultats économiques et environnementaux de l'innovation

L'analyse de l'OCDE dans l'industrie automobile montre que les entreprises innovant dans les technologies vertes comme les voitures électriques ont une part de marché plus élevée plusieurs années plus tard si les prix des carburants sont suffisamment élevés. Cela suggère que des politiques de tarification carbone ambitieuses peuvent non seulement réduire les émissions de carbone mais aussi récompenser les entreprises qui innovent plus tôt dans les technologies vertes. Cela peut contribuer à une adoption plus large des technologies vertes.