Opportunités et avantages du commerce numérique

De solides arguments plaident en faveur d’une réduction des obstacles aux échanges numériques. Une réduction de 0.05 point du score de l’indice de restrictivité des échanges de services numériques, qui témoigne d’une réforme réglementaire vigoureuse, est associée à une hausse de 72.5 % des exportations totales. C’est dans les services livrables par voie numérique que l’impact est le plus élevé, mais il est également élevé dans les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la fabrication. Le constat est encore plus éloquent pour les économies émergentes, où les avantages de la réforme se traduisent par des gains plus importants à l’exportation.

En outre, les accords commerciaux régionaux comportant des chapitres sur le commerce numérique peuvent potentiellement doubler l’impact des accords commerciaux, même si cela dépendra de la profondeur des dispositions signées.