Interdépendances de la chaîne d'approvisionnement

La concentration croissante de l’offre et de la demande, et son regroupement autour de certains pays et régions, ou produits, laissent entrevoir un risque accru de rupture des liens commerciaux, avec à la clé des dommages économiques ou sociétaux. Toutefois, les données montrent également que de larges pans, sinon dominants, des échanges nationaux et mondiaux sont relativement bien diversifiés. Un certain nombre de pays ont utilisé les marchés internationaux pour se diversifier et réduire leur dépendance, et il existe un potentiel inexploité de diversification supplémentaire. Compte tenu de la difficulté de distinguer les liens commerciaux concentrés susceptibles de poser des problèmes des liens commerciaux avantageux, il est important que les réponses des pouvoirs publics visant à minimiser les risques commerciaux et à améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement soient bien conçues afin d’éviter de compromettre inutilement les avantages du commerce international.