Inégalités en matière de santé

Les populations vulnérables ont supporté un fardeau disproportionné de la pandémie de COVID-19. Dans certains pays, le taux de mortalité des personnes vivant dans les zones les plus défavorisées a doublé par rapport à celui des personnes vivant dans les zones les moins défavorisées. Les raisons pour lesquelles les populations vulnérables ont souffert de manière disproportionnée sont multiples. Il s'agit notamment d'une exposition accrue au SRAS-CoV-2 en raison des conditions de travail et de vie, d'une prévalence plus élevée des problèmes de santé et des facteurs de risque, tels que le diabète, l'obésité et le tabagisme, ainsi que des obstacles à l'accès et à l'utilisation des soins de santé.

En outre, les habitants des zones les plus défavorisées sont également confrontés à d'importants effets indirects de la pandémie de COVID-19 sur la santé, à la fois en termes d'effets sur la santé mentale et de perturbation des soins de routine. Par exemple, la prévalence de la dépression était plus de deux fois plus élevée chez les personnes les moins aisées que chez les plus aisées en Autriche, au Canada, en Tchéquie, en France et aux États-Unis.