Vers un mode de consommation durable des ménages ?

La poursuite des objectifs de développement durable passe par un changement des modes de consommation. Dix ans après le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, quel bilan peut-on dresser ? Les pays de l'OCDE se sont-ils engagés dans la voie de la consommation durable ? Comment promouvoir une consommation durable de façon efficace ?

Ce livre offre une étude complète des tendances de consommation des ménages dans cinq domaines clés : la consommation alimentaire, les transports liés au tourisme, la consommation d’eau et d’énergie et la production de déchets. Il rassemble des éléments essentiels permettant de mieux comprendre les enjeux liés à la consommation et les réponses politiques qui peuvent être apportées : déterminants de la consommation et tendances, impacts environnementaux, politiques adoptées et recommandations d’actions. L'analyse met en évidence une aggravation des impacts environnementaux liés aux activités des ménages au cours des trois dernières décennies et son intensification probable dans les vingt prochaines années (en particulier dans les domaines de l'énergie, du transport et des déchets) si des politiques adéquates ne sont pas mises en oeuvre.

Cet ouvrage propose un cadre d’analyse des politiques pour répondre à ce défi, et identifie les combinaisons d’instruments (économiques, réglementaires, sociaux) pour promouvoir un mode de consommation durable des ménages.