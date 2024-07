La dimension internationale des problèmes environnementaux et l'intérêt des gouvernements pour le développement durable ont conduit ces derniers à identifier et à mesurer les progrès environnementaux ainsi que leurs liens avec la situation et l'évolution économiques.

Cette publication présente les principaux indicateurs environnementaux du corps central de l'OCDE et contribue ainsi à l'évaluation des performances environnementales et des progrès vers un développement durable.

Structuré par thèmes comme le changement climatique, la pollution de l'air, la biodiversité, et les déchets ou ressources en eau, cet ouvrage apporte des informations indispensables à tous ceux concernés par le développement durable .