Revue de l'OCDE sur le droit et la politique de la concurrence

Les crises économiques asiatiques et russes: le rôle de la corruption, des réseaux informels, de la discrimination et des incitations biaisées; le rôle de la politique de la concurrence

Introduction Terry Winslow

Politique de la concurrence et crise économique asiatique Frédéric Jenny

Remédier à la crise économique russe: marchés ouverts, confiance publique, opportunité et politique de la concurrence Sarah J. Reynolds

Politique de la concurrence: va-t-on vers des règles internationales? Joanna R. Shelton

Examen du droit et de la politique de la concurrence aux pays-bas Michael Wise

La défense des entreprises défaillantes - Note de référence Gary Hewitt, Aide-mémoire de la discussion, Contributions des pays

La distribution de films - Note de référence Patricia Heriard-Dubreuil, Aide-mémoire de la discussion, Contributions des pays