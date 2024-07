Revue de l'OCDE sur le droit et la politique de la concurrence

Table des matieres

Introduction 7 Frédéric Jenny

Examen du droit et de la politique de la concurrence aux États-Unis 9 Michael Wise

Le droit de la concurrence dans les instances judiciaires 87 Synthèse 88 Le rôle de la science économique et des économistes dans les affaires de concurrence Hon. John S. Lockhart 96 Le rôle de la science économique et des économistes dans les affaires de concurrence Hon Diane P. Wood 99 Examen judiciaire des affaires de concurrence Hon. William P. Mckeown et Hon. Marshall E. Rohstein 125 La mise en oeuvre judiciaire du droit de la concurrence John W. Clark 148 Contributions supplémentaires 160

Développements récents des droits et politiques nationales de concurence 161 John W. Clark et Hélène Chadzynska

La concurrence et les chemins de fer 173 Synthèse 174 Aide-Mémoire de la discussion 187 Chemins de fer : réglementation, structure et concurrence Christopher A. Nash et Jeremy P. Toner 227 Contributions des pays 262