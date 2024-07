Statistiques des recettes publiques 2009

Cette publication annuelle présente un ensemble unique de statistiques fiscales détaillées et comparables au niveau international, utilisant une présentation identique pour tous les pays de l’OCDE depuis 1965. Cette édition présente également un cadre conceptuel dont le but est de définir les recettes publiques devant être assimilées à des impôts et de classifier les différentes catégories d’impôts. Inclut un thème spécial sur les modifications des lignes directrices pour l'attribution de recettes aux différents niveaux d'administration.