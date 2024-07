Renforcer l’efficacité du soutien extérieur au renforcement des capacités fiscales dans les pays en développement

Ce rapport a été préparé dans le cadre de la Plateforme de collaboration fiscale (la « PCF), sous la responsabilité des Secrétariats et des agents des quatre organisations mandatées. Il reflète une large convergence de vues des agents concernés, mais ne doit pas être considéré comme l’expression de l’opinion officielle de ces organisations ou de leurs pays membres. La structure du rapport est la suivante : la section 2 décrit le contexte et présente les objectifs d’ensemble poursuivis par la réforme des systèmes fiscaux ainsi que le rôle du renforcement des capacités. La section 3 fait un état des lieux succinct des programmes de renforcement des capacités fiscales, en examinant les acteurs, les modalités de coopération et les principes d’efficacité de l’aide. La section 4 se fonde sur l’expérience acquise et sur les éléments factuels pour déterminer les facteurs propices au succès des initiatives de renforcement des capacités et formuler des recommandations, qui sont résumées à l’annexe 4.