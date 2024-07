Évaluation des dépôts géologiques profonds dans un contexte réglementaire

À différents stades du processus d’aménagement d'un dépôt géologique de déchets radioactifs, des évaluations intégrées des performances (EIP) sont réalisées afin de progresser dans la réalisation de l'installation, de recueillir un retour d'information utile en R&D et de tester et développer les capacités d’analyse. Ces EIP doivent être ensuite approuvées par une diversité d'intervenants et constituent la base du dialogue entre les autorités de sûreté et les exploitants des dépôts de déchets.

L'étude IPAG-2 avait pour objectif de faire le point sur l’expérience des examens des EIP dans un contexte réglementaire, tant du point de vue des autorités de sûreté que des exploitants. Dix exploitants et sept organismes de réglementation y ont participé. Ce rapport présente les enseignements tirés de l’étude et propose des recommandations destinées à faciliter le travail des responsables de la réglementation.