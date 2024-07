Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l'OCDE à l'intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20, Italie, Juillet 2021

Ce rapport fait le point sur le succès historique de la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie adoptée le 1er juillet 2021 par une majorité de pays et de juridictions membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE et du G20. Le rapport comprend également une brève mise à jour sur les aspects de politique fiscale du changement climatique, en relation avec le Symposium fiscal de haut niveau du G20 sur la politique fiscale et le changement climatique du 9 juillet 2021, et les progrès réalisés pour aider les pays en développement à mettre en place des systèmes fiscaux durables.