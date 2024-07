Parités de pouvoir d'achat et dépenses réelles 1999

Cette publication présente les parités de pouvoir d’achat et les dépenses réelles pour l’ensemble des 29 pays Membres de l’OCDE, à l’exception de la Corée, et pour quatre pays non membres : Israël, Slovénie, République slovaque et Fédération de Russie. Les données sont obtenues à partir des prix et des dépenses pour l’année 1996 et ont été calculées en appliquant la méthode d’agrégation EKS. Les mesures de volume et de prix présentées dans cette publication permettent de faire des comparaisons internationales des niveaux de prix et des PIB réels. Pays couverts : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.