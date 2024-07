Perspectives territoriales de l'OCDE

Les politiques de développement territorial sont le domaine d’étude le plus récent de l’OCDE. Elles répondent aux deux préoccupations majeures des années 90, la mondialisation et le développement durable, en aidant les régions et les villes à mieux exploiter leurs atouts et leurs ressources. Dans un contexte plus décentralisé, le secteur privé et le secteur public sont, tout comme la société civile, soucieux de bien préparer les territoires pour le futur. Ceci nécessite une bonne compréhension des défis à relever ainsi que des facultés d’anticipation pour apprécier les opportunités qui pourraient se présenter.