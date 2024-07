Perspectives de l'OCDE sur les pensions privées 2008

Au fur et à mesure que les régimes de pensions privées gagnent en importance, il convient de suivre leur développement et d’examiner leur performance dans un contexte international, surtout depuis la crise des marchés financiers de 2008. Cette première édition des Perspectives de l’OCDE sur les pensions privées présente des données essentielles sur les actifs, les investissements, les membres et la structure de ce secteur, à partir des dernières statistiques officielles. Ce volume offre aussi un cadre d’évaluation des tendances prédominantes des pensions, en comparant les régimes privés et publics. Enfin, ces Perspectives présente des profils par pays détaillés et décrit les accords de pensions privées qui existent entre les pays de l’OCDE. Cette édition contient un dossier spécial sur les conséquences de la crise financière pour les pensions privées. Un lien dynamique (StatLink) dirige le lecteur, pour chaque tableau, vers une page web où les données correspondantes sont disponibles en format Excel®.