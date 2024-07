Payer pour la biodiversité

La biodiversité et les services écosystémiques ont des retombées positives directes pour la collectivité, comme l’approvisionnement en nourriture, la purification de l'eau, la disponibilité de ressources génétiques ou la régulation du climat. Ces services assurent ainsi des fonctions essentielles au maintien de la vie et contribuent à la santé humaine, au bien-être et à la croissance économique. Pourtant, la biodiversité est en recul partout dans le monde et, dans certains domaines, cette perte s'accélère. Le besoin de politiques qui favorisent la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques est plus important que jamais.

Les Paiements pour services écosystémiques (PSE) sont un mécanisme direct et souple à base d'incitations par lequel l'utilisateur ou le bénéficiaire d'un service écosystémique effectue un paiement direct à un individu ou une communauté dont les décisions en matière d’occupation des sols ont un impact sur la fourniture de services écosystémiques. L'intérêt porté aux PSE s’est rapidement accru au cours de la dernière décennie : les PSE se multiplient à travers le monde et on dénombre déjà plus de 300 programmes en place aux échelons national, régional et local.

S’appuyant sur les travaux déjà publiés concernant des programmes de PSE efficaces et sur plus de trente études de cas de pays développés et en développement, cet ouvrage s’attache à mettre en lumière les bonnes pratiques dans la conception et la mise en œuvre de ce type de programmes, en vue de les rendre plus performants sur le plan environnemental et en termes de coût-efficacité. Les questions suivantes y sont ainsi abordées :