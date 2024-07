Panorama économique du secteur spatial 2007

Les applications spatiales prennent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Les prévisions météorologiques, le contrôle de la circulation aérienne, les communications et la radiodiffusion à l’échelle mondiale ou la gestion des catastrophes sont autant d’activités clés qui avec bien d’autres seraient inimaginables aujourd’hui sans les satellites. L’industrie spatiale proprement dite constitue un domaine d’activité relativement limité par rapport aux autres industries manufacturières, mais son dynamisme technologique et son importance stratégique lui confèrent un rôle de plus en plus crucial dans la société moderne.



Paradoxalement, c’est aussi l’un des secteurs à propos desquels on manque de données fiables et comparables au plan international. Cette publication s’attache à combler cette lacune en rassemblant des informations provenant d’un large éventail de sources officielles et non officielles, qui permettent de brosser un tableau complet de l’industrie spatiale, de ses activités de services en aval et de ses retombées économiques et sociales plus larges. Quelles sont les grandes nations spatiales ? Quelle est l’importance du chiffre d’affaires et de l’emploi dans ce secteur ? Quelle est l’ampleur des activités de R-D et sur quels domaines celles-ci se concentrent-elles ? Quelle est la valeur des retombées des dépenses spatiales ? On trouvera des réponses à ces questions ainsi qu’à d’autres dans ce tout premier tour d’horizon statistique publié par l’OCDE sur l’économie émergente du secteur spatial.



Un lien dynamique (StatLink) accompagne les graphiques. Il dirige le lecteur vers une page Web où les chiffres correspondants sont disponibles en format Excel®.