La publication Panorama du PISA 2009 a été conçue pour accompagner les Résultats du PISA 2009, le rapport en six volumes du cycle d’enquête 2009 mené par le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA). L’enquête PISA évalue dans quelle mesure les élèves proches de la fin de leur scolarité obligatoire ont acquis certains des savoirs et savoir-faire essentiels à leur pleine participation à nos sociétés modernes. Elle évalue tous les trois ans les compétences de jeunes de 15 ans en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences.

Panorama du PISA 2009 offre des données facilement accessibles sur certains des grands thèmes analysés dans le rapport complet : savoirs et savoir-faire des élèves, surmonter le milieu social, apprendre à apprendre, et les clés de la réussite des établissements d’enseignement.

Chaque thème est présenté sur une double page : celle de gauche explique les tenants et les aboutissants à la fois pour les élèves et pour les pays et économies participants, analyse les principaux résultats et propose au lecteur désireux d’approfondir ce sujet des références à d’autres publications et bases de données de l’OCDE ; celle de droite présente des graphiques et des tableaux clairs et accessibles, assortis d’hyperliens dynamiques (StatLinks) qui redirigent le lecteur vers les données correspondantes au format Excel®.

Panorama du PISA 2009 constitue une introduction idéale au PISA et au riche corpus de données comparables au niveau international que collecte l’OCDE dans les domaines de l’éducation et de l’apprentissage.