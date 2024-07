Panorama des comptes nationaux 2013

La publication Panorama des comptes nationaux présente des statistiques en utilisant une approche par indicateur et en mettant l'accent sur les comparaisons entre pays. Elle vise à rendre les comptes nationaux plus accessibles et instructifs, tout en présentant le cadre conceptuel sous-jacent et les questions de comparabilités inhérentes pour chaque indicateur.

La variété des indicateurs reflète la richesse inhérente aux données des comptes nationaux et encourage les utilisateurs à diriger leur attention, souvent focalisée sur le PIB, vers d’autres indicateurs économiques importants, qui pourraient mieux répondre à leurs besoins. La publication se compose de sept chapitres clés et fournit des indicateurs relatifs au PIB, aux revenus, aux dépenses, à la production, à l’administration publique et au capital. Les données fournies couvrent en général la période 1998-2011.