Panorama de la santé 2003

Cette deuxième livraison du Panorama de la santé réunit les dernières données et tendances comparables sur l’état de santé et les risques sanitaires, l’activité et les ressources des systèmes de santé, ainsi que les dépenses de santé et leur financement dans les 30 pays membres de l’OCDE. Cette édition couvre un éventail d’indicateurs plus large que la première. Le Panorama de la Santé présente des données frappantes : la plupart des indicateurs de l’état de santé, de l’activité du système de santé et des dépenses de santé varient selon les pays de l’OCDE. Chaque indicateur de l’ouvrage est présenté dans un format clair et pratique. Des graphiques illustrent les variations de l’indicateur entre les pays et dans le temps. Un commentaire succinct récapitule les principales observations émanant des données. Et un encadré méthodologique donne la définition de l’indicateur. Par ailleurs, l’annexe statistique contient des tableaux de données sur chaque indicateur, où figurent dans la plupart des cas des séries à long terme remontant jusqu’à 1960. Les indicateurs clés présentés ici sont tirés d'Eco-Santé OCDE 2003.