Panorama de la santé 2001

Une bonne santé est indispensable à l'épanouissement des individus en tant que citoyens. D’ailleurs, les systèmes de santé des pays de l'OCDE ne cessent de croître en taille et en importance, à tel point qu'ils sont aujourd'hui la première industrie de services dans la plupart des pays de l'OCDE. Panorama de la santé rend compte de nombreuses évolutions, concernant l’état de santé et les systèmes mis en place dans les pays de l’OCDE, notamment l'espérance de vie, les ressources de santé, les activités des systèmes de santé, le financement des soins et les dépenses de santé. Il permet aussi de prendre la mesure des écarts que présentent, d'un pays à l'autre, la plupart des indicateurs des ressources, des activités et des dépenses des systèmes de santé communiqués à l'OCDE. Des explications à certains de ces écarts sont proposées dans les commentaires, mais nombre d'entre eux restent inexpliqués. Dans quelle mesure ces écarts témoignent-ils de réelles différences dans le financement et la productivité des systèmes de santé dans les pays de l'OCDE ou de la nécessité de poursuivre les travaux d'harmonisation de la collecte de données internationales sur la santé ? Autant de questions et de défis posés à tous les experts, gestionnaires et statisticiens de la politique de santé. Dans un format imprimé de consultation aisée, cet ouvrage présente certains des indicateurs essentiels rassemblés sous forme électronique dans le CD-ROM Éco-Santé. Il révèle les écarts et les tendances des grands indicateurs de l'état de santé, des ressources et de leur utilisation et des dépenses de santé dans la zone OCDE, en accordant une place privilégiée aux aides visuelles comme les diagrammes et l'évolution tendancielle qui se dégage des séries chronologiques. Les graphiques sont accompagnés de commentaires destinés à mieux cerner les messages que véhiculent ces données pour l'action des pouvoirs publics. Dans un souci de clarté, on a veillé à préciser systématiquement la définition internationale proposée des variables ainsi que les divergences significatives entre les données communiquées par certains pays et cette définition.