Panoplie OCDE des instruments de la transparence budgétaire

Le Guide de l’OCDE sur la transparence budgétaire rassemble normes et directives en matière de transparence budgétaire développée par un large éventail d’organismes internationaux et de réseaux. Le chapitre 1 présente les différentes institutions, instruments officiels et documents d’orientation disponibles, dont les normes élaborées par les organisations internationales. Le chapitre 2 propose une autre façon d’utiliser ces données, qui se fonde sur cinq domaines institutionnels ou sectoriels. Le Guide fournit également des directives permettant une utilisation optimale de l’information pour une exécution plus ouverte, transparente, inclusive et responsable des processus budgétaires.